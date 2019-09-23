Разработчик рассказал о создании российских истребителей шестого поколения

Москва, 23 сентября. Работа над истребителями шестого поколения ведется в России. Об этом сообщил генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергей Хохлов.

По его словам, основным отличием шестого поколения российских истребителей от пятого станет беспилотное управление. Пилотирование нового самолета будет возможно, но только опционально.

«Все остальные характеристики являются дальнейшим развитием уже существующих: еще быстрее, еще маневреннее, еще незаметнее и так далее», — рассказал Хохлов РИА Новости.

На сегодняшний день Россия обладает истребителями пятого поколения Су-57. Первый серийный самолет будет включен в боевой состав Воздушно-космических сил РФ до конца текущего года. На форуме «Армия-2019» был заключен контракт на поставку 76 таких истребителей.

Ранее разработчики раскрыли характеристики новейшего истребителя МиГ-35. Самолет будет представлен в одноместном и двухместном вариантах. При создании обеих версий использовались технологии истребителей пятого поколения, сообщает телеканал «360».

Новейший МиГ-35 обладает сниженной радиолокационной заметностью и четырехкратным резервированием по всем каналам управления. Кроме того, самолет можно дозаправлять топливом прямо во время полета, пишет KP.RU. Серийное производство МиГ-35 стартовало в конце августа.