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Мадуро поблагодарил Москву за поддержку суверенитета Венесуэлы

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Мадуро поблагодарил Москву за поддержку суверенитета Венесуэлы

Каракас, 23 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро благодарен России за поддержку суверенитета латиноамериканской страны. Об этом он рассказал во время интервью.

По словам Мадуро, он благодарит Москву за солидарность с ее народом. Он напомнил, что «Россия с ее глобальным лидерством выступила с решительной поддержкой суверенитета Венесуэлы и ее права на мир». Мадуро поблагодарил Москву за поддержку суверенитета Венесуэлы. 

Как передает телеканал «Россия-24», Мадуро напомнил, что две страны связывают отношения, характеризующиеся взаимным доверием лидеров.

«И я благодарю Россию и весь российский народ за их понимание и за их солидарность с народом Венесуэлы», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что США намерены помешать любому предоставлению финансовой помощи правительству Венесуэлы, в том числе со стороны союзников Вашингтона по НАТО. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти на брифинге для иностранных журналистов.

«Любое поведение, способствующее тому, чтобы в распоряжение [властей Венесуэлы] поступало больше денег, а потом эти средства использовались для подавления [противников], полностью идет вразрез не только с нашей политикой санкций, но также с нашими принципами», — сказала Филипетти.

Она подчеркнула, что США относятся к данному вопросу очень серьезно. Как отметила заместитель помощника госсекретаря, в случае, если финансовую помощь Каракасу оказывает союзник Штатов, Вашингтон готов обсудить это с данной страной и попытаться понять, являются ли эти действия преднамеренными.

«Но мы не потерпим поддержку диктатуры со стороны какой бы то ни было страны», — сказала Филипетти.

Отметим, что ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал американского лидера Дональда Трампа «новым Гитлером» в международной политике, сообщает «Газета.ру». По словам Мадуро, президент США, который пообещал ввести санкции против Венесуэлы из-за ее «авторитарного режима», считает себя хозяином мира.

Мадуро поблагодарил Москву за поддержку суверенитета Венесуэлы

Напомним, в начале 2019 года в Венесуэле прошли протестные акции оппозиции, выступающей против законного президента Мадуро. После этого спикер парламента страны Хуан Гуайдо неправомерно объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. США и другие западные страны выступили в поддержку Гуайдо. Многие государства, в том числе Россия, Китай и Турция, поддержали Мадуро как единственного легитимного президента. Кроме того, Москва назвала произошедшее в Венесуэле квазипереворотом и заявила о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики.

Отметим, что в попытках сменить власть в Венесуэле Запад неоднократно использовал СМИ, распространяющие ложные новости. Например, иностранные медиа опубликовали фейк о так называемом «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты российского авиаперевозчика. Также западные СМИ распространили фейк о так называемой ЧВК «Вагнера», которая якобы была направлена в Каракас. Позднее эти недостоверные сообщения были опровергнуты Россией, Венесуэлой, а также самими изданиями, которые публиковали фейковую информацию.

 

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Источник: Россия-24
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