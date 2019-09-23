Российские аналитики назвали главные преимущества дистанционной работы

Москва, 23 сентября. Эксперты назвали главные преимущества организации работы сотрудников на дистанционной основе. Результаты исследования опубликованы на сайте аналитического центра «Битрикс24».

По данным аналитиков, ключевыми преимуществами дистанционной работы работодатели считают возможность нанять сотрудника из любого уголка мира — 43%, а также экономию на фонде оплаты труда и аренде офисов — 35%.

Помимо этого, работодатели отметили, что при такой форме занятости сотрудники экономят время на дорогу до офиса и денежные средства на питание — 22%, сообщает RT.

Среди негативных факторов дистанционной работы названы сложность контроля сотрудников — 30%, отсутствие личного общения — 26%, низкая мотивация — 22%, сниженная лояльность к компании — 14%, а также утечка данных — 8%, пишет «ФедералПресс».

В исследовании также говорится о том, каких специалистов компании собираются нанимать на дистанционную работу в ближайшие полтора года. Так, 32% опрошенных указали, что хотят трудоустраивать программистов, 18% — дизайнеров и представителей других творческих профессий, 14% — специалистов в сфере маркетинга, рекламы. Отмечается, что лишь 8% участников опроса выразили готовность принять на дистанционную работу сотрудников отдела техподдержки и call-центра , 4% — специалистов в области аналитики, 1% — топ-менеджеров, сообщает «Царьград».

Примечательно, что качеством работы удаленных сотрудников довольны 72% опрошенных. В исследовании участвовала 1051 отечественная компания.