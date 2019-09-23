Москва, 23 сентября. Писательница Дарья Донцова заявила, что ей безумно жаль актрису Анастасию Заворотнюк, которая, по данным средств массовой информации, лечится от рака и находится в тяжелом состоянии. Донцова уточнила, что сначала не поверила информации журналистов о болезни актрисы.

Перенесшая рак Донцова прокомментировала болезнь Заворотнюк. Писательница добавила, что ей жаль Заворотнюк. Она считает, что все люди «сидят под прицелом» и каждый человек может заболеть. В студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ она напомнила, что Заворотнюк очень молода и красива. Ведущая Лера Кудрявцева уточнила, что Донцова сама много лет лечилась от онкологического заболевания. Она попросила Донцову объяснить, что такое паллиативное лечение.

«Паллиативное лечение обеспечивает человеку нормальную жизнь в его нынешних условиях болезни», — сказала Дарья Донцова.

Напомним, у актрисы диагностировали глиобластому. Она проходила лечение в Польше, но оно не дало никаких положительных результатов. По последним данным, Заворотнюк уже не может дышать самостоятельно, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Родственников тяжело больной артистки Анастасии Заворотнюк обвинили в хайпе и попытках устроить шоу из ее болезни. Об этом заявили пользователи соцсетей.

«Отвратительно! Умерла — не умерла. Устроили очередное шоу. Креста на вас нет, православные!», «Это часть шоу и способ хайпануть. Родственники деньги получают с этой ее последней гастроли», «Жанна Фриске. Часть вторая. Круговая порука лицедеев», — такие комментарии оставляют юзеры в соцсетях.

Один из участников обсуждения высказал мнение, что «транслировать на всю страну (информацию) о ее состоянии в подробностях — это какой-то изощренный садизм».

Некоторые пользователи были настроены агрессивно и высказали мнение, что состояние Заворотнюк — «это карма», которая постигла ее, по их мнению, из-за использования стволовых клеток, которые получают из «убитых нерожденных детей». Sergey S, в частности, заметил, что «играться со стволовыми клетками — это не шутки».

Известный юрист Тимур Маршани озвучил диагноз и местонахождение российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которой СМИ приписывают онкологическое заболевание последней стадии.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук Александр Братик оценил состояние актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, когда пациент с опухолью центральной нервной системы после комы приходит в себя — это добрый знак.

Онколог рассказал о состоянии Заворотнюк. Специалист уточнил, что «им можно заниматься, повлиять и на опухоль, и на общее состояние, создать условия, чтобы человек выжил». Ранее средства массовой информации сообщили, что Заворотнюк вышла из комы после отека мозга.

Кроме того, вдова Кобзона Нелли рассказала, как актриса Анастасия Заворотнюк обращалась к ее покойному мужу за помощью во время сложной жизненной ситуации, ведь она знала, что только Кобзон сможет ей помочь.