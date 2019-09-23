Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в Ленобласти

Санкт-Петербург, 23 сентября. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы с нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», расположенного в Киришском районе Ленинградской области. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Сообщение о пожаре поступило 23 сентября в 06.45. Информации о пострадавших или погибших на данный момент не поступало. На место происшествия выехали пожарные подразделения, они приступили к тушению огня.

Напомним, в 2017 году на нефтебазе «Кинеф» прогремел взрыв. В результате погибли два человека, еще двое получили ранения.