Сокращение госслужащих начнется в России с 2020 года. События дня. ФАН-ТВ

Число госслужащих в России сократится на 10% В России станет меньше госслужащих. Со следующего года власти начнут реализацию масштабной реформы в сфере государственного управления. Программа подготовлена Министерством финансов и коснется, в первую очередь, центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти. Численность госслужащих в этом секторе сократится на 10%. Это позволит сделать зарплаты остальных конкурентоспособными. Более того, доходы на местах будут проиндексированы. Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, рост составит 3,8%.

Росстат: зарплата в первой половине 2019-го росла во всех регионах А Росстат подвел итоги первого полугодия в области роста зарплат населения. Согласно статистике росла она во всех регионах. По сравнению с прошлым годом средний месячный заработок вырос на 7,1%. Однако темпы роста оплаты труда в разных регионах серьезно отличаются. Так, например, в Костромской области, повышение составило 14,7%, в Туве – 12,4%. А в Севастополе и на Сахалине — 10%. В это же время в Ямало-Ненецком автономном округе и в Санкт-Петербурге увеличение зарплат не превысило отметки в 3,5%.

Конгресс США допускает импичмент Трампа Угроза импичмента для Дональда Трампа становится все более реальной. Конгресс США допускает такую возможность, если подтвердятся вчерашние заявления Джо Байдена. Напомню, вице-президент Штатов считает, что глава Белого дома оказывает давление на своего украинского коллегу – Владимира Зеленского. По мнению Байдена, именно так началось расследование в отношении Хантера Байдена – сына политика. Председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф заверил, что информация должна быть проверена.