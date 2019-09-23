Два парома столкнулись на реке Лена в Якутии

Якутск, 23 сентября. Два парома с людьми толкнулись на реке Лена. Об этом рассказала пресс-служба управления МЧС по Якутии. Отмечается, что инцидент произошел около 23.00 по местному времени у острова Сафон.

Два парома, принадлежащие частным перевозчикам, столкнулись на переправе Якутск — Нижний Бестях. Как уточнили в ведомстве, жертв после столкновения «Паром-9» и «СПТО-832» нет. При этом один из паромов получил повреждения носовой части, второй — в районе аппарели. Кроме того, была повреждена одна машина. Автомобили выгрузили в микрорайоне Даркылах.

В марте более 80 человек пострадали при столкновении парома с животным в Японском море. На борту парома, который вышел из порта Ниигата, находились 121 пассажир и четыре члена экипажа. Четыре человека в результате столкновения получили серьезные травмы. Отмечается, что инцидент не помешал морскому судну добраться до места назначения на острове Садо.

Предположительно, судно врезалось в кита. При столкновении с животным паром получил повреждения: на обшивке судна была обнаружена крупная трещина, а его подводные крылья погнулись.