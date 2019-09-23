Старейшая в мире туркомпания Thomas Cook приступила к процедуре ликвидации

Лондон, 23 сентября. Одна из старейших туристических фирм в мире Thomas Cook, основанная в 1841 году, объявила о старте процедуры ликвидации. Об этом в понедельник сообщается на сайте туристического оператора.

В пресс-службе компании сообщили, что, невзирая на огромное количество попыток, переговоры не завершились соглашением между акционерами компании и предполагаемыми кредиторами, сообщает телеканал «360».

«Совет директоров компании решил, что единственным вариантом является принудительная ликвидация», — следует из сообщения оператора.

Thomas Cook подал соответствующее обращение в Верховный суд Британии, который определится с арбитражным управляющим. Руководство туроператора предполагает, что процедуру ликвидации будут проводить представители фирмы AlixPartners, говорится в официальном заявлении.

Как отмечают британские таблоиды, под угрозой выселения из гостиниц оказались около 600 тыс. клиентов туристического оператора, из которых 160 тысяч — это граждане Соединенного Королевства. Для возвращения последних на родину британские авиационные власти объявили масштабную операцию по репатриации населения в мирное время. Согласно данным Financial Times, это может обойтись бюджету в 600 млн фунтов (750 млн долларов). В результате ликвидации компании без работы останутся 20 тыс. человек по всему миру.