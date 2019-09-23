Москва, 23 сентября. Всю наступившую неделю в России будет достаточно прохладно, а средние показатели температуры будут держаться на уровне октября, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, в российских регионах средняя температура днем составит 6–7 градусов. Как пишет «Российская газета», на Урале неделя начнется с более высокой температуры. К примеру, Свердловской и Челябинской областях в ближайшие дни ожидается 7–8 градусов. Однако в выходные там похолодает до плюс пяти. По ночам пройдут снег и дожди.

Россиян предупредили о затяжном похолодании. В Москве температура не поднимется выше 7–9 градусов, местами будут небольшие осадки. Тепло будет только на Черноморском побережье: там днем воздух будет прогреваться до 25–26 градусов, а ночью — до 16–18.

Ранее синоптики рассказали, какой будет осень в Москве. Теплая осень с дефицитом осадков ожидается в столице. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, средний срез по температуре указывает, что она будет чуть выше нормы. Дефицит осадков ожидается в третьей декаде сентября.

«Будет «золотая осень», неплохая, я бы сказал», — заявил Евгений Тишковец.

Он рассказал, что дожди ожидаются во второй декаде октября. При этом климатическая зима, вероятно, наступит на две недели позже обычного. Тишковец напомнил, зима приходит в столицу после 10 ноября: тогда устанавливается минусовая температура, однако в этом году наступление зимы ожидается в конце ноября или начале декабря.

Первая и вторая декада декабря будут самыми теплыми, радуя москвичей хорошей погодой. Похолодает только к третьей декаде. Тишковец подчеркнул, что в январе и феврале будущего года ожидается много осадков, будут сильные гололедные явления.

Осенью многие россияне впадают в депрессию. Ранее ученые назвали простой способ борьбы с депрессией. По их мнению, вместо того, чтобы налегать на сладости или вредный фастфуд, следует заняться спортом и отдать предпочтение здоровой пище.

Проведя множество исследований, участниками которых стали почти 46 тыс. человек, медики пришли к выводу, что именно смена образа жизни помогает успешно бороться против депрессии.

По словам одного из ученый Брэндона Стаббса, особенно сильно этот эффект проявляется в том случае, если пациенты не только меняют диету, но и начинают заниматься спортом.

Также ученые рекомендуют принимать витамины, чтобы пополнить запасы полезных веществ после холодов и недостатка солнца. При этом больше всего организму в этот период необходимы магний, хром, витамин Е и селен.

Еще один способ поднять настроение: чаще ходить пешком, поскольку прогулки на свежем воздухе насыщают тело ультрафиолетом. Ученые также советуют увидеться с друзьями ради положительных эмоций. По статистике, 20% людей подхватывают депрессию именно от своих родственников.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что ученые из Китайской академии наук клонировали пятерых генетически модифицированных макак, чтобы изучить психические болезни человека.