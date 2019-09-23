Опубликованы фото и видео разбившихся на учениях боевых машин ВДВ

Москва, 23 сентября. Опубликованы фото двух боевых машин ВДВ, которые разбились во время учений «Центр- 2019» в Оренбургской области. Снимки выложили в паблике «Авиация» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по фотографиям, одна из боевых машин была практически полностью уничтожена, другая получила сильные повреждения.

Напомним, инцидент с боевыми машинами ВДВ произошел 20 сентября. Как уточнили в Минобороны РФ, во время десантирования не сработали парашютные системы, поэтому техника просто рухнула на землю, передают «Известия». Момент падения боевых машин попал на видео, опубликованное «Пятым каналом».

Во время крушения в машинах не было ни экипажей, ни десанта, поэтому никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает комиссия командования ВДВ и представителей промышленности, сообщает телеканал «360».

Напомним, учения «Центр-2019» завершились 21 сентября. В них приняли участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран: России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Также в ходе учений задействовали более 20 тысяч единиц военной техники и около 600 летательных аппаратов.

Ранее в Сети было опубликовано видео стрельб из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч»), прошедших в ходе учений «Центр-2019».