Трех задержанных по подозрению в связях с ИГ жителей ХМАО арестовали на два месяца

Ханты-Мансийск, 23 сентября. Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить в тюрьму трех жителей Нижневартовска, задержанных по делу об участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщила журналистам в понедельник помощник председателя суда Юлия Барычева.

По ее словам, суд вынес вердикт о заключении каждого из них сроком на 60 дней, сообщает ТАСС.

«В отношении двоих фигурантов решение было принято 20 сентября, еще одному мера пресечения была избрана 21 сентября», — отметила она.

Напомним, 21 сентября трое подозреваемых в преступлениях террористической направленности боевиков «Исламского государства»1 (запрещена на России) были задержаны в Нижневартовске. Согласно данным Росгвардии, боевики были задержаны во время специальной операции. Отмечалось, что злоумышленники проводили идеологическую обработку и склоняли россиян к участию в деятельности международной террористической группировки.

Во время специальных мероприятий у подозреваемых были найдены и изъяты экстремистская литература, символика и различные боеприпасы.

1 Организация запрещена на территории РФ.