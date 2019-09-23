Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Молдавия пообещала отказаться от «антироссийского подхода»

38
0 Оставить комментарий

Молдавия пообещала отказаться от «антироссийского подхода»

Кишинев, 23 сентября. Президент и кабинет министров Молдавии договорились отказаться от системного «антироссийского подхода». Об этом рассказал журналистам глава страны Игорь Додон.

«С правительством в рамках коалиции мы договорились, что не будем продолжать практику, когда запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в Молдову. Если есть какие-то нарушения, давайте сядем, посмотрим по конкретным случаям», — обратил внимание Додон.

По его словам, больше не будет «системного антироссийского подхода», пишет издание «Коммерсант».

Лидер республики также отметил, что идентичной позиции Кишинев будет придерживаться с российскими, румынскими, европейскими и американскими инвесторами, сообщает «Царьград».

Напомним, ранее во время пленарного заседания Молдавско-российского экономического форума Додон сообщил, что отношения между Москвой и Кишиневом проходят перезагрузку на всех уровнях. Он напомнил, что в течение последних лет диалога между странами почти не было. Он заверил, что сделает все возможное для того, чтобы Молдавия стала «мостиком» между Западом и Востоком.

Как сообщала «Газета.Ru», отношения между Россией и Молдавией ухудшились в 2015 году, когда Кишинев утвердил соглашение об ассоциации с Европейским союзом. В 2017 году в Молдавии был введен запрет на поездки членов парламента и правительства на территорию Российской Федерации. В текущем году Кишинев и Москва договорились о возобновлении работы межправительственной комиссии, не собиравшейся на заседания более трех лет.

infox - new
Источник: Коммерсант
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров