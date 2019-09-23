Молдавия пообещала отказаться от «антироссийского подхода»

Кишинев, 23 сентября. Президент и кабинет министров Молдавии договорились отказаться от системного «антироссийского подхода». Об этом рассказал журналистам глава страны Игорь Додон.

«С правительством в рамках коалиции мы договорились, что не будем продолжать практику, когда запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в Молдову. Если есть какие-то нарушения, давайте сядем, посмотрим по конкретным случаям», — обратил внимание Додон.

По его словам, больше не будет «системного антироссийского подхода», пишет издание «Коммерсант».

Лидер республики также отметил, что идентичной позиции Кишинев будет придерживаться с российскими, румынскими, европейскими и американскими инвесторами, сообщает «Царьград».

Напомним, ранее во время пленарного заседания Молдавско-российского экономического форума Додон сообщил, что отношения между Москвой и Кишиневом проходят перезагрузку на всех уровнях. Он напомнил, что в течение последних лет диалога между странами почти не было. Он заверил, что сделает все возможное для того, чтобы Молдавия стала «мостиком» между Западом и Востоком.

Как сообщала «Газета.Ru», отношения между Россией и Молдавией ухудшились в 2015 году, когда Кишинев утвердил соглашение об ассоциации с Европейским союзом. В 2017 году в Молдавии был введен запрет на поездки членов парламента и правительства на территорию Российской Федерации. В текущем году Кишинев и Москва договорились о возобновлении работы межправительственной комиссии, не собиравшейся на заседания более трех лет.