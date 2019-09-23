Генерал США пожаловался на действия РФ в Черном море

Вашингтон, 23 сентября. Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес пожаловался на действия России в Черном море. Интервью американского военного публикуют украинские СМИ.

Генерал заявил, что когда силы НАТО объявляют в Черном море места для проведения учений, проходы к ним якобы закрывает Россия.

«Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены», — сообщил Ходжес.

По мнению генерала, Североатлантическому альянсу следует наращивать силы в Черноморском регионе, так как это позволит «иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства, обеспечения защиты НАТО».

В северо-западной части Черного моря, в Херсонской, Николаевской и Одесской областях Украины с 1 по 12 июля проходили военно-морские учения сил НАТО Sea Breeze 2019. В маневрах участвовали корабли и авиация членов блока: США, Великобритании, Италии, Турции, Греции, Эстонии, Румынии, Канады, Польши, Болгарии, Дании, Латвии. В учениях также приняли участие не входящие в альянс союзники НАТО: Украина, ОАЭ, Швеция, Молдавия и Грузия.

В МИД РФ назвали проведение Sea Breeze «опасной идеей». Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что эти учения напоминают «заигрывания хозяина со своей ручной морской свинкой». По его словам, у России есть чем ответить на провокации в случае необходимости.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал проведение учений НАТО в Черном море провокацией, которая очень точно характеризует внешнеполитическую деятельность США, сообщила Газета.ru. Сенатор отметил, что «американцы ведут себя высокомерно и нагло».