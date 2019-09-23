Роскосмос создаст космический корабль для полетов к Луне и на околоземную орбиту

Москва, 23 сентября. Россия построит универсальный пилотируемый космический корабль «Орел», ранее известный как «Федерация», вместо двух разных версий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Планировалось, что будут созданы две версии, одна для полетов на околоземную орбиту, вторая для полетов к Луне. Теперь появится единственная версия корабля. Он также будет обеспечивать безопасное возвращение экипажа на Землю со второй космической скоростью.

В 2023 году с космодрома «Восточный» будет осуществлен первый запуска корабля «Орел». Тогда будет задействована ракета «Ангара-А5П».

Напомним, «Орел» должен заменить пилотируемые корабли серии «Союз». Аппарат будет брать на борт шесть членов экипажа и до 500 килограмм груза. Грузовой вариант «Орла» будет выводить на околоземную орбиту до двух тонн груза, сообщает «Газета.ru».

По словам главы Роскосмоса, в 2026 году планируется осуществить стыковку с международной космической станцией, а в 2025 может быть запущена пилотируемая программа на этом корабле.

Ранее стало известно, что Роскосмос планирует создать новую ракету среднего класса «Союз-6». Рогозин заявил, что в настоящий момент идет разработка ракеты «Союз-5», на базе которой будет создана ракета среднего класса «Союз-6».