Бойца UFC из США забросали бутылками после поединка в Мексике

Мехико, 23 сентября. Болельщики забросали бутылками октагон после досрочного завершения главного боя турнира UFC Fight Night 159 между американцем Джереми Стивенсоном и мексиканским бойцом Яиром Родригесом.

Турнир проходил в Мехико. В самом начале главного поединка вечера судья объявил о необходимости остановить бой, так как Родригес травмировал глаз Стивенсону. Американцу дали пять минут для отдыха, но восстановиться за это время он не смог. В результате судья прервал поединок.

Это вызвало недовольство мексиканских болельщиков, которые заподозрили американского бойца в симуляции. Зрители начали бросать в октагон бутылки и другой мусор. Различные предметы болельщики также бросали в Стивенсона, который покидал «клетку» в сопровождении охраны. Тем не менее в результате инцидента бойцы не пострадали.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт выразил недовольство организацией боя чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Сергея Ковалева с чемпионом мира в среднем весе Саулем Альваресом одновременно с турниром UFC 244, сообщила Газета.ru. Боксерский поединок пройдет в Лас-Вегасе 2 ноября. В Нью-Йорке в этот же день состоится бой по правилам смешанных единоборств (MMA) между Хорхе Масвидальей и Нейтом Диазом.