Пост Заворотнюк о смерти Фриске мог оказаться «пророческим»

Москва, 23 сентября. Написанный после смерти певицы Жанны Фриске пост актрисы Анастасии Заворотнюк мог оказаться «пророческим», считают ее поклонники.

Интерес к старым записям в соцсети Instagram Заворотнюк ее фанаты начали проявлять после сообщений о болезни актрисы. Поклонники внимательно пересмотрели старые посты артистки и нашли ее сообщение о Жанне Фриске.

Звезды нередко встречались на съемках разных шоу и однажды оказались в студии проекта «Минута славы». Когда Фриске не стало, Заворотнюк вспомнила об этой встрече на своей страничке.

«Она приехала, как всегда сияющая и жизнелюбивая, и в очередной раз подарила всем праздник. К несчастью, не каждая мечта сбывается и не у каждой истории в жизни счастливый финал. Это всегда тяжело, и вдвойне тяжелее, когда все обрывается на взлете», — написала актриса.

Ранее в СМИ появились сообщения, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака мозга. Однако официального подтверждения информации пока нет. Семья актрисы не дает комментариев по поводу ее болезни.

По данным СМИ, в настоящее время Заворотнюк находится в одной из московских клиник. Ранее актриса якобы перенесла одну операцию. Позже друг артистки, журналист Сергей Майоров со ссылкой на директора артистки Марину Потапову заявил, что Заворотнюк перенесла вторую операцию.

Назвавшая себя пациенткой одной из московских клиник россиянка заявила, что Заворотнюк поступила в это же медучреждение 13 сентября, сообщает Газета.ru. По ее словам, на следующий день артистку частично парализовало, а 16 сентября врачи якобы прекратили лечение. Женщина утверждает, что в настоящее время медики лишь поддерживают работу сердца артистки.