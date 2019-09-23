«Чернобыль» получил три награды премии «Эмми»

Лос-Анджелес, 23 сентября. Сериал «Чернобыль» завоевал три премии «Эмми».

Он получил награду как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйхин, Кэролин Штраусс и Джейн Фезерстоун). Также получил награду за лучшую режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и за лучший сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).

Всего «Чернобыль» был номинирован на 19 номинаций, уступив только «Игре престолов», которая была представлена в 32 номинациях, сообщает «Газета.ru».

Напомним, премьера «Чернобыля» состоялась 6 мая 2019 года на телеканале HBO. Сериал посвящен аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году.

Российские зрители включили «Чернобыль» в топ-5 любимых зарубежных сериалов. Кроме него в рейтинг вошли «Игра престолов», «Доктор Хаус», «Шерлок» и «Остаться в живых».

Бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин остался недоволен сериалом от HBO. Он считает, что картина не соответствует действительности. По его словам, герои «только и делают, что постоянно пьют», хотя в действительности такого не было. В интервью «Россия 24» Грамоткин подчеркнул, что создатели сериала показывают, что все события принимались в пьяном угаре.

Популярный блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков также раскритиковал сериал, назвав его «антирусской пропагандой».

Автор романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин, остался в восторге от сериала. Он заявил,что «Чернобыль» должен получить «грузовик с «Эмми».

«Страшно, захватывающе, душераздирающе», — заявил Мартин.

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС заявили, что «Чернобыль» рассчитан на непосвященных в подробности аварии зрителей, а также, что в сериале все «слишком наигранно и преувеличено».

Глава Минкультуры Владимир Мединский поделился с журналистами мнением относительно сериала, заявив, что смотрел три серии.