Российские С-500 смогут сбивать метеориты, пишут китайские СМИ

Пекин, 23 сентября. Китайские эксперты считают, что новые российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-500 «Прометей» смогут уничтожать падающие на Землю метеориты. Об этом сообщает китайский журнал Sina.

Автор материала называет С-500 самыми передовыми ЗРК в российском арсенале. По его мнению, комплекс может претендовать на звание лучшего в мире. В журнале отмечают, что «Прометей» становится все более востребованным с каждым днем. Отчасти это происходит потому, что США сделали комплексам своеобразную рекламу, когда пригрозили Турции санкциями за покупку предшественника С-500 ЗРК С-400 «Триумф».

Эксперт считает, что новый зенитно-ракетный комплекс будет эффективно противостоять практически всем типам летательных аппаратов, в том числе летающим на малой высоте крылатым ракетам, баллистическим ракетам, беспилотникам и заатмосферным гиперзвуковым летательным аппаратам.

Автор материала подчеркивает, что «Прометей» способен перехватить даже метеорит. В китайских СМИ пишут, что это уже происходило в Челябинске.

«В социальных сетях это происшествие назвали чудом работы С-500, потому что, как говорят, в то время как раз проводились тестовые испытания новой системы, которая перехватила этот метеорит и успешно разрушила его, благодаря чему Земля никак не пострадала», — сообщает эксперт.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в начале сентября заявил, что серийное производство С-500 начнется во второй половине 2020 года. Он уточнил, что новые ЗРС в первую очередь поступят на вооружение российской армии. После этого будет налажено производство на экспорт, сообщило RT. Тем не менее в ближайшие пять лет «Прометеи» за рубеж продаваться не будут, уточнил Чемезов.