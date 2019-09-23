Кудрин назвал траты на оборону «разумными» после интервью Шойгу

Москва, 23 сентября. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал слова Шойгу о тратах на оборону.

Журналисты «Московского комсомольца» спросили, что министр думает по поводу слов Алексея Кудрина о «неподъемном уровне» оборонных расходов и расходов на ОПК для российской экономики.

Шойгу заявил, что отечественные экономисты должны в первую очередь думать, как избежать маленьких доходов, а не опасаться больших расходов.Он напомнил, что сокращение российских вооруженных сил произошло почти в два раза. Министр обороны заявил,что тезисы Кудрина «надуманы и основаны на размытых критериях».

В ответ на это высказывание глава Счетной палаты заявил, что президент РФ Владимир Путин «привел расходы на оборону к разумной величине». По его словам, теперь главной целью является эффективность.

По словам Кудрина, траты на оборону в 2016 году составляли 4,4% ВВП, а в 2018 году — уже 2,7% ВВП.

«Это даже ниже, чем предлагалось в рекомендациях ЦСР (экспертный центр Кудрина)», — заявил глава Счетной палаты.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также в интервью рассказал о своей главной мечте.

«Вернуться в Сибирь. Это моя главная мечта. И я убежден, что она будет реализована», — заявил Шойгу.

По его словам, он мечтает начать строить на ее территории города. Шойгу подчеркнул, что у него есть «большая ностальгия по Советскому Союзу». Он пояснил, что речь идет не о лозунговых вещах, а о настроении и духе, которые царили во времена СССР.