Эммануил Виторган высказался о свадьбе Собчак и Богомолова

Москва, 23 сентября. Известный российский и советский актер Эммануил Виторган впервые высказался о свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

«Замечательный способ. Когда замуж выходят — замечательно. Желаем только всего самого хорошего», — цитирует 79-летнего актера портал «Российский диалог».

Эммануил Виторган отметил, что свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова стала знаменательным событием в их жизни. В ответ на вопрос о проезде новобрачных на катафалке актер сообщил, что не видел этого и ничего об этом не слышал.

Ксения Собчак шесть лет была замужем за сыном Эммануила Виторгана, Максимом. В 2016 году у пары родился сын Платон. Телеведущая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова 13 сентября 2019 года. В отдел ЗАГС молодожены приехали на черном катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас». Кроме того, Собчак и Богомолов обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

На свадьбе Собчак исполнила танец в корсете и чулках. Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров спел для молодоженов композицию «Снег». По его словам, это любимая песня Собчак, а знакомство режиссера и телеведущей произошло именно под нее. Как передает Газета.ru, Ксения Собчак назвала свою свадьбу с режиссером Константином Богомоловым частью «деконструированного шапито» и «абсурдом в абсолюте».

Максим Виторган после свадьбы бывшей супруги устроил танцы под ритмичную музыку. Соответствующие кадры он опубликовал в своем профиле в Instagram.