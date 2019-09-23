Масштабное сокращение госслужащих произойдет в России

Москва, 23 сентября. Первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко заявила, что в 2020 году в России произойдет масштабное сокращение госаппарата, а также повышение зарплат оставшимся чиновникам.

По ее словам, если не прибегнуть к реформе в сфере госаппарата, то зарплаты служащих будут индексироваться только по инфляции, поэтому для увеличения размера оплаты труда до конкретного уровня для всех госслужащих необходимо дополнительно будет искать 100 млрд рублей в год.

«Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь», — подчеркнула Нестеренко в беседе с РИА Новости.

Она отметила, что экономия не является целью реформы.

Сокращение чиновников будет проходить в два этапа. На первом этапе «автоматически», за счет сокращения центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти на 10%, а территориальных органов на 5%, в регионах к 2021 году — до 15%.

На втором этапе планируется структурное сокращение госаппарата, что позволит сократить его численность.

Нестеренко подчеркнула, что планируется создать компактные фронт-офисы. В них будут отсутствовать подразделения, решающие вопросы документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного и информационного обеспечения деятельности.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что цифровизация экономики страны позволит сократить треть количества чиновников за шесть лет. По его словам, система станет максимально прозрачной, поэтому количество проверок сократится.