США, Украина и Румыния выполнят наблюдательный полет над Россией

Москва, 23 сентября. Совместная миссия Украины, Румынии и США выполнит над территорией России наблюдательный полет.

«В период с 23 по 27 сентября… совместная миссия Румынии, США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка», — сообщила газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Полет пройдет по согласованному маршруту. На борту самолета соблюдение применения аппаратуры наблюдения и параметров полета проконтролируют российские специалисты.

Российские военные также выполнят наблюдательный полет над территорией Словении в период с 23 по 27 сентября. Самолет наблюдения Ан-30Б вылетит с аэродрома открытого неба Любляна. Полет пройдет по согласованному маршруту, применение аппаратуры наблюдения на борту самолета проконтролируют словенские специалисты.

Договор по открытому небу подписали представители 23 государств-членов ОБСЕ 24 марта 1992 года. Москва ратифицировала соглашение в мае 2001 года.

Ранее Газета.ru сообщила, что самолет ВКС России Ту-154М ЛК-1 выполнил полет над базами ВВС и ВМС в районе Лиссабона, а также над центральной частью Португалии.