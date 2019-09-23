Эксперты назвали популярный у мошенников способ грабить россиян в Интернете

Москва, 23 сентября. Эксперты назвали новый популярный у мошенников способ грабить россиян на торговых площадках в Интернете.

Мошенники похищают деньги с привязанных к мобильным номерам банковских карт пользователей торговых онлайн-площадок. По данным экспертов, количество мошеннических транзакций на крупных торговых ресурсах достигло трех тысяч в месяц.

Чаще всего мошенники просят доверчивых продавцов сообщить им CVC- или CVV-коды от банковских карт, коды подтверждения, пароль от мобильного банка и другую информацию. Свои просьбы аферисты объясняют тем, что они якобы хотят перевести деньги за товар. Хотя для этого покупателю достаточно номера телефона или карты.

Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт за прошлый год вырос на 44% до 1,38 млрд рублей, отметили в Роспотребнадзоре. Количество таких операций увеличилось почти на треть — до 417 тысяч, сообщает газета «Известия».

Эксперты отмечают, что специализирующиеся на e-commerce мошенники часто пользуются неосведомленностью россиян. К борьбе с аферистами подключились операторы связи и администрации торговых онлайн-площадок. Одна из них, к примеру, предлагает пользователям сервисы, которые позволяют использовать временный телефонный номер вместо настоящего.

Ранее Газета.ru сообщила, что телефонные мошенники, представляясь сотрудниками кредитной организации, сообщают о попытке вывести средства со счета и предлагают при помощи программы teamviewer заблокировать незаконную операцию. Приложение позволяет постороннему человеку подключиться к смартфону и совершить любую операцию от лица пользователя.