Соратник Порошенко лишился часов по цене квартиры в Киеве

Киев, 23 сентября. Киевского депутата Георгия Ясинского от партии «Солидарность» пятого президента страны Петра Порошенко обокрали возле здания столичной мэрии.

Злоумышленники незаметно сняли с его руки часы марки Breguet. Как сообщает «Страна.UA», средняя стоимость модели Breguet Marine Automatic Chronograph, которые носил депутат, составляет 31 500 долларов.

Часы выполнены в корпусе из 18-каратного розового золота. Золотой циферблат покрыт черным родиевым слоем, а золотые стрелки светятся в темноте, благодаря люминесцентному покрытию.

Примечательно, что по стоимости часов можно приобрести однокомнатную квартиру в Киеве.

Георгий Ясинский с 2012 года был помощником депутата Владимира Арьева. С 2014 года Ясинский занимал должность секретаря постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Ранее неизвестные злоумышленники обокрали внефракционного депутата Верховной рады Виктора Кривенко. Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало заявил, что воры взломали замки на двери и украли ювелирные украшения и деньги. Сам депутат заявил, что лишился даже крестиков, «в которых детей крестили».

Кроме того, в июне был ограблен дом внефракционного депутата Олега Недавы. Преступники вынесли из дома, часы, ювелирные изделия, золотые монеты и слитки. Общая сумма ущерба не называется.

Как сообщает «Газета.ru», с автомобиля сотрудника посольства РФ в Киеве украли номерные знаки в тот момент, когда автомобиль был припаркован рядом с жилым домом.