Российские инспекторы будут наблюдать за учениями НАТО в Латвии

Москва, 23 сентября. Российские военные инспекторы с 23 по 26 сентября проведут проверку одного из районов Латвии. Об этом в понедельник сообщила газета вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Латвия в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности запросила Армению о проведении инспекции на ее территории с 24 по 27 сентября. В районе проверки размещены объекты Минобороны России. Москва проведет такую же проверку на территории Латвии.

«С 23 по 26 сентября российская группа инспекторов проведет проверку одного из районов Латвии. Его площадь будет охватывать около 16 тысяч квадратных километров», — пишет газета.

Инспекторы посетят полигоны и учебные районы. Российские эксперты получат брифинги о размещенных в указанном районе воинских частях и формированиях, а также о проводимой военной деятельности, в том числе о совместных учениях «Серебряная стрела 2019», в которых будут участвовать сухопутные силы Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Чехии, Словакии, Испании, Черногории, Албании, Италии и Канады.

С 24 по 27 сентября военные из России также планируют провести инспекцию района площадью 16 тысяч квадратных километров на территории Дании.

Венский документ был подписан в 2011 году. Соглашение предусматривает обмен информацией об оборонном планировании, вооруженных силах и военных бюджетах. Кроме того, страны ОБСЕ уведомляют друг друга о некоторых видах военной деятельности, проводят инспекции и приглашают наблюдателей. Документ призван укрепить доверие и безопасность между 57 странами-участницами ОБСЕ в Европе, Азии и Америке.