Названы продукты, замедляющие старение

Москва, 23 сентября. Эксперты изучали рацион долгожителей разных страны и выявили прямую зависимость между продолжительностью жизни и употреблением определенных продуктов.

По словам диетолога Марият Мухиной, в первую очередь к ним относятся продукты с высоким содержанием антиоксидантов. Больше всего их можно найти в зеленом чае. Этот напиток запускает обменные процессы, его можно и нужно пить каждый день.

На втором месте — финики, которые содержат 23 аминокислоты. Они улучшают настроение, стабилизируют психику, а также помогают правильной работе желудочно-кишечного тракта.

Третье место — облепиха, которая содержит большое количество ретинола (витамина А). Именно эта ягода улучшает молодость кожи и положительно влияет на зрение.

На четвертом месте кисломолочная продукция, которая обладает витаминами и полезными аминокислотами, а также она богата кальцием, селеном, фтором и медью.

Пятое место — черника. В ней много марганца, который необходим для синтеза гормонов и клеток крови. Также черника обладает противоопухолевой активностью.

Употребление помидор защищает от развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также спасает от переедания. Кроме того, томаты стимулируют работу нервной и половой системы, это происходит благодаря наличию в этих овощах ликопина, передают «Аргументы и факты».

Ранее китайские ученые выяснили, что плоды архата замедляют старение. В рамках эксперимента они на протяжении 10 месяцев кормили архатом мышей. Выяснилось, что фрукты усиливают функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге. Китайские ученые считают, что также эти плоды действуют на человека, соответственно их можно употреблять для замедления процесса старения.

Напомним, архат растет на юге Китая и севере Таиланда. Плоды имеют сферическую форму и могут достигать семи сантиметров в диаметре.