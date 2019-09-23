Врачи прекратили лечение Заворотнюк, заявила пациентка медцентра

Москва, 23 сентября. Называющая себя пациенткой частного медцентра женщина заявила, что врачи прекратили лечение популярной актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Женщина утверждает, что Заворотнюк была госпитализирована в медучреждение в пятницу, 13 сентября. По ее словам, на следующий день актрису частично парализовало и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Лечение артистки врачи якобы прекратили 16 сентября, заявила женщина. В настоящее время они только поддерживают работу сердца Заворотнюк.

«Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца», — цитирует женщину НТВ.

Ранее СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Но точной информации о здоровье актрисы мало.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» незадолго до появления сообщений о последней стадии рака призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Некоторые эксперты утверждают, что именно это могло спровоцировать развитие онкологического заболевания.

По некоторым данным, Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Александр Саникидзе заявил, что артистку перевели в общую палату, так как она пришла в сознание, сообщила Газета.ru.

По словам врача, перевод Заворотнюк из реанимации неудивителен.