Стали известны регионы с наибольшим ростом зарплат в России

Москва, 23 сентября. Названы регионы с наибольшим и наименьшим ростом зарплат в России за первое полугодие 2019 года.

По данным экспертов «РИА Рейтинг», больше всего в первом полугодии 2019 года зарплата выросла у жителей Костромской области — на 14,7%. В Туве рост составил 12,4%.

В пяти регионах заработная плата увеличилась более чем на 9%: в Магаданской области — 11,6%, в Севастополе — 10,9%, на Сахалине и в Кемеровской области — 10,7%, а в Липецкой области — 10%.

Зарплаты снизились в Астраханской области (февраль и май), в Ямало-Ненецком автономном округе (март), в Северной Осетии (февраль), Петербурге (январь) и на Камчатке (апрель).

Меньше всего зарплата выросла в Ямало-Ненецком автономном округе (на 2,3%) и в Петербурге (на 3,2%), при этом Ямало-Ненецкий автономный округ продолжает лидировать по величине средней зарплаты в России, она составляет 90,37 тысячи рублей.

Ранее Роструд назвал регионы с зарплатой от 80 тысяч рублей, среди них Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В Красноярской крае наиболее высокооплачиваемыми являются сферы строительства, транспорта и добывающей промышленности, в Москве и Петербурге на наиболее высокую зарплату могут рассчитывать специалисты в области информационных технологий, транспорта, строительства, недвижимости, сообщают «Известия».

Ранее стало известно, что меньше всего сокращений опасаются ученые, учителя и начинающие специалисты. А наименее уверенно ощущают себя топ-менеджеры и работники банковской сферы.