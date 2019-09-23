Врачи назвали лекарства, которые категорически нельзя смешивать

Москва, 23 сентября. Названы лекарственные препараты, которые категорически нельзя смешивать.

Большинство людей даже не догадываются, что при одновременном применении различные составы имеют побочные эффекты. Медики назвали лекарства, чье сочетание может нести опасность для здоровья и даже привести к летальному исходу.

При одновременном приеме лекарств от кашля и антигистаминных средств существует риск передозировки. Опасность заключается в том, что в препаратах этих групп одинаковые составы. Среди первых признаков побочного эффекта эксперты отмечают сонливость и вялость. С особой осторожностью к категории этих лекарств следует относиться водителям, отмечают эксперты.

Также недопустимо смешивать обезболивающие и антидепрессанты. В худшем случае их сочетание может привести к желудочному кровотечению. Комбинация успокоительных и противовоспалительных средств чаще, чем прием каждого препарата в отдельности, вызывает желудочно-кишечное кровотечение. К соответствующему выводу пришли ученые из Нидерландов.

Эксперты также отмечают, что сочетание аспирина и применяющихся с целью лечения тромбозов антикоагулянтов повышает риск возникновения внутренних кровотечений, геморрагического инсульта или кровоизлияния в мозг.

Кроме того, в списке недопустимых для одновременного приема оказались успокоительные препараты с обезболивающими. Это сочетание может привести к уменьшению частоты дыхательных движений и сокращений сердца. В результате не исключен летальный исход. Серьезную печеночную недостаточность могут вызвать опиоиды в сочетании с ацетаминофеном, заключают специалисты.