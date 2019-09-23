Российский турист утонул у восточного побережья Кипра

Никосия, 23 сентября. Турист из России утонул в Средиземном море у восточного побережья Кипра. Об этом сообщает ТАСС.

Пожилого мужчину обнаружили местные спасатели. Россиянин был без сознания. Врачам не удалось его спасти. Отмечается, что аналогичный инцидент произошел днем ранее. Тогда утонул пенсионер из Австрии.

Кроме того, 11 сентября российский путешественник утонул на болгарском курорте Поморие, пишет газета «Известия».

А в Соединенных Штатах на водохранилище Пауэлл Национальной зоны отдыха Глен-Каньон утонул россиянин, которым оказался 20-летний житель Санкт-Петербурга.

RT уточняет, что тело молодого человека было найдено на глубине около трех метров. Однако медики установили, что пострадавший уже мертв.

Также сообщалось о смерти двукратного олимпийского чемпиона по конному спорту Кизимова.