Москва, 23 сентября. Сенатор Франц Клинцевич объяснил призыв президента США Дональда Трампа к Европе о выделении денежных средств для Украины.

По словам сенатора, Украина представляет собой «черную дыру», в которой разворовывают все вложенные деньги. Именно поэтому европейские лидеры не спешат выделять денежные средства для помощи Киеву.

Предложение Трампа связано с его стратегией экономии средств США. Клинцевич подчеркивает, что это касается не только военных расходов в рамках НАТО, но и помощи Украине.

«Не думаю, что в Белом доме не осознают, что деньги, выделенные Украине, будут унесены ветром, но в то же время еще не готовы политически признать бессмысленность всей этой затеи»,— заявил Клинцевич.

Он подчеркнул, что именно поэтому Трамп призывает союзников выделить деньги на Украину.

В проекте американского бюджета на 2020 год запланировано выделение почти 400 млн долларов на решение вопросов по безопасности Украины. 250 млн долларов планируется предоставить по линии Пентагона, а еще 115 млн долларов выделит Госдепартамент через программу «Международное военное финансирование».

Также денежную помощь Украине оказывает правительство Канады. До 2025 года планируется предоставить 19,1 млн американских долларов на проведении реформ, а также на «улучшение качество жизни» украинцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Конгресс и администрацию президента США за разблокировку денежной помощи стране.

Политолог Александр Дудчак назвал обращение Зеленского к США — «речью вассала к своему господину». Эксперт напомнил, что военная помощь Украине осуществляется на коммерческой основе, а суверенитет страны уничтожается киевскими властями. По его словам, Вашингтону выгоден конфликт, который продолжается на Украине.