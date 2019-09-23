Лавров и Помпео встретятся в штаб-квартире ООН в конце сентября

Нью-Йорк, 23 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео встретятся в штаб-квартире ООН 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника в Госдепе Соединенных Штатов, встреча Лаврова и Помпео пройдет в пятницу утром.

«Встреча запланирована на пятницу на 10:30 в штаб-квартире ООН», — цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что делегацию России на 74-й сессии Генассамблеи Всемирной организации возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров также обвинил Вашингтон в попытках испортить отношения между Москвой и Пекином.

«При этом (Соединенные Штаты Америки — прим. ФАН) не скрывают желания рассорить Москву и Пекин», — цитирует Газета.ru.

Также сообщалось, что госсекретарь США Майкл Помпео объяснил провал американских комплексов Patriot при нападении на Саудовскую Аравию.