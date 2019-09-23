В ДНР заявили об обстреле сел Дзержинское и Октябрь

Донецк, 23 сентября. Украинские военные обстреляли села Дзержинское и Октябрь на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Так, по селу Дзержинское были выпущены 44 снаряда калибра 152 миллиметра, а по селу Октябрь — 31 снаряд калибра 12 миллиметров. Сообщается, что украинские силовики последний раз обстреливали территорию ДНР около двух недель назад.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года, тогда Киев ввел войска на территорию ДНР и ЛНР, которые объявили о своей независимости после государственного переворота в стране. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек, сообщает «Газета.ru».

Шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет закончить гражданскую войну в Донбассе. Экс-депутат Рады Олег Царев считает, что это ему для того, чтобы приблизить этап захвата Западом Украины. По его мнению, главная цель Зеленского — удержать свой высокий рейтинг, а не прекратить кровопролитие.