Умер первый немецкий космонавт

Штраусберг, 23 сентября. Первый немецкий космонавт Зигмунд Йен умер в Штраусберге в возрасте 82 лет.

Сообщается, что он скончался в своем доме.

Йен был первым немцем, который отправился в космос и находился в нем более семи суток. Его полет стартовал 26 августа 1978 года, сообщает RT cо ссылкой на Spiegel online.

Ранее в Санкт-Петербурге скончался двукратный победитель Олимпийских игр по конному спорту Иван Кизимов. Он завоевал золото на Играх 1968 года в Мехико и в 1972 году в Мюнхене. Ему был 91 год, сообщают «Известия».