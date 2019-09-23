Трамп анонсировал совместные военные учения Индии и США

Вашингтон, 23 сентября. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал первые совместные учения Индии и США. Об этом сообщает India Today.
Трамп провел встречу с главой правительства Индии Нарендрой Моди в Хьюстоне. Хозяин Белого дома отметил «впечатляющий прогресс» в отношениях Нью-Дели и Вашингтона.
«В ноябре США и Индия продемонстрируют впечатляющий прогресс в наших оборонных отношениях, проведя первые в истории военные учения между нашими странами», — цитирует газета «Известия».
Ранее стало известно, что Индия и Россия уладили вопрос о внесении аванса за поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин.
«Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем», — отметил парламентарий. Он добавил, что Индию стимулировала покупка Турцией ЗРК С-400.