Трамп анонсировал совместные военные учения Индии и США

Вашингтон, 23 сентября. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал первые совместные учения Индии и США. Об этом сообщает India Today.

Трамп провел встречу с главой правительства Индии Нарендрой Моди в Хьюстоне. Хозяин Белого дома отметил «впечатляющий прогресс» в отношениях Нью-Дели и Вашингтона.

«В ноябре США и Индия продемонстрируют впечатляющий прогресс в наших оборонных отношениях, проведя первые в истории военные учения между нашими странами», — цитирует газета «Известия».

Ранее стало известно, что Индия и Россия уладили вопрос о внесении аванса за поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин.