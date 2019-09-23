Экстрасенс объяснила болезнь Заворотнюк законами кармы

Москва, 23 сентября. Экстрасенс и психолог Марианна Абравитова объяснила болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк расплатой за поступки.

По ее мнению, с точки зрения эзотерики нужно оценивать жизнь человека а целом. Абравитова подвергла критике зачатие детей с помощью ЭКО, потому что они «не от Бога». Психолог считает, что некоторые поступки Заворотнюк находятся «вне категории добра».

Абравитова утверждает, что актриса уводила мужчину из чужой семьи. Она добавила, что «не видит смерти Заворотнюк» и верит, что Анастасии удастся победить тяжелое заболевание. Экстрасенс надеется, что звезда «Моей прекрасной няни» в будущем пересмотрит свое мировоззрение, передает ФБК «Экономика сегодня».

Ранее отец Жанны Фриске Владимир раскрыл подробности болезни дочери. По его словам, певица боролась с раком головного мозга на протяжении двух лет. На четвертой стадии болезни она впала в кому и уже не приходила в сознание. Владимир утверждает, что ее пульс становился чаще, когда приходил сын Платон.

Также сообщалось, что супруга Иосифа Кобзона рассказала о том, как ее муж помог Анастасии Заворотнюк. Она отметила, что актриса лишь раз обращалась к нему за помощью.

«Это были какие-то жизненные ситуации. Иосиф Давыдович помогал всем страждущим. Насте он тоже помог», — цитирует Газета.ru.

Медики ввели Заворотнюк в состояние искусственной комы. К настоящему моменту актриса вернулась в сознание. Ее перевели из отделения реанимацию в общую палату. Родственники Анастасии просят не тревожить ее семью.