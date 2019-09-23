Заворотнюк обращалась за помощью к Иосифу Кобзону

Москва, 23 сентября. Вдова Кобзона Нелли рассказала, как актриса Анастасия Заворотнюк обращалась к ее покойному мужу за помощью во время сложной жизненной ситуации, ведь она знала, что только Кобзон сможет ей помочь.

«Настя не могла сама решить. Но Иосиф Давыдович, правда, помогал всем страждущим. Насте он тоже помог», — рассказала журналистам телеканала НТВ Нелли Михайловна.

Она подчеркнула, что обращение Заворотнюк не было связано с медициной.

Вдова Кобзона рассказала, что пришла в «дикий шок», когда узнала о болезни актрисы. Она напомнила, что Иосиф Давыдович на протяжении 14 лет боролся с раком и перенес три тяжелых операции. Она подчеркнула, что необходимо бороться за свою жизнь, используя каждую возможность.

Напомним, ряд СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Официальной информации о состоянии актрисы нет, поскольку ее родные не дают никаких комментариев. Ранее Заворотнюк признавалась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет для рождения третьего ребенка. Некоторые эксперты считают, что ЭКО могло спровоцировать развитие онкологического заболевания.

В настоящий момент известно, что Заворотнюк перевели в общую палату. До этого появилась информация, что актрисе сделали вторую операцию.

Ее друг Сергей Майоров рассказал журналистам, что медики посмотрели на результаты гистологии, появилась надежда на благоприятный исход. Майоров подчеркнул, что состоянии актрисы оценивается как тяжелое. В больнице рядом с ней находится ее супруг Петр Чернышев.