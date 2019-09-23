Украинскую журналистку высмеяли в Сети после попытки устроить ликбез Соловьеву

Москва, 23 сентября. Украинская журналистка Янина Соколова записала обращение к российскому журналисту Владимиру Соловьеву. В ролике она пыталась объяснить историю лозунга украинских националистов — «Слава Украине».

Телеведущий Владимир Соловьев в одной из своих программ заявил, что эта фраза относится ко времени нацистской Германии.

Украинская журналистка решила «специально для Владимира Рудольфовича» рассказать историю лозунга, устроив ликбез. В видеоролике она повторила легенду, что приветствие «Слава Украине» якобы появилось во время гражданской войны, которая длилась с 1918 по 1921 год.

«И в той войне были только одни фашисты с красными звездами на шапках», — заявила Соколова в видеоролике.

По ее словам, красная звезда будто бы является «символом сатаны».

Несмотря на усилия Соколовой, в Сети ее высмеяли за незнание истории. Ей напомнили, что красная звезда именовалось «марсовой звездой» в честь древнеримского бога войны Марса. Символом отличия офицеров и генералов в царской армии была пятиконечная звезда, сообщает «Царьград».

«Абсолютно девственной чистоты мозг. Нетронутый ни одной мыслишкой. Встречается же такое?!» — написал пользователь с ником Pochekov.

«Очень сильно напоминает отпущенную на выходные пациентку психушки. И по отсутствию мозга и чисто внешне. Чем больше этих клиентов на Украине, тем позорней имидж страны», — подчеркнул ovburyakov.

Еще один из пользователей с ником Коля Тихий напомнил, что символом сатаны является перевернутая пятиконечная звезда, которая не имеет никакого отношения к красной звезде.

Напомним, в октябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внедрении воинского приветствия «Слава Украине» в вооруженных силах страны.

Лозунг «Слава Украине — Героям Слава» является приветствиям запрещенной в России «Украинской повстанческой Армии (ОУН1 УПА1 – запрещена в России). Ее лидеров Степана Бандеру и Романа Шухевича героизировали на Украине.

При этом в министерстве образования и науки Украины обязали убрать из учебников по истории за 10 класс сведения о сотрудничестве Шухевича и дивизии СС «Галичина» с подразделениями гитлеровской Германии.

1 Организация запрещена на территории РФ.