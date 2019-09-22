Отец Фриске рассказал подробности о болезни дочери

Москва, 22 сентября. Отец певицы Жанны Фриске Владимир рассказал, что его дочь два года боролась с раком головного мозга.

На четвертой стадии болезни она впала в кому и уже не приходила в сознание. Тем не менее певица реагировала на появление сына Платона.

«Он дотронулся до нее. А у нее на пальце был аппарат. И он сразу стал показывать учащенный пульс. Она чувствовала, когда ребенок к ней подходил», — рассказал Владимир Фриске.

Он также отметил, что симптомы болезни Жанны Фриске и актрисы Анастасии Заворотнюк похожи. Фриске отметил, что глиобластома неизлечима. Ранее стало известно о серьезной болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. У нее выявили рак головного мозга на четвертой стадии. Актриса уже перенесла две операции. Врачи ввели ее в искусственную кому. Сейчас Заворотнюк находится в сознании. Ее перевели из отделения реанимации в общую палату.

По мнению хирурга-онколога, знакомого с ходом лечения, медики сделали все возможное для улучшения ее состояния.

«Врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии. Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое», — цитирует Газета.ru.

Он добавил, что даже на текущей стадии развития болезни удаление опухоли возможно.

Также сообщалось, что коллеги Анастасии Заворотнюк обратились с просьбой не беспокоить семью актрисы и соблюдать конфиденциальность.