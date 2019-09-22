Трамп планирует ознакомиться с планом Ирана по безопасности Персидского залива

Вашингтон, 22 сентября. Американский президент Дональд Трамп планирует ознакомиться с планом по обеспечению безопасности в Персидском заливе, который хочет предоставить Иран.

«Я всегда открыт», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, готов ли он ознакомиться с планом.

Американский лидер подчеркнул, что не планирует встречаться с руководством Ирана на полях Генассамблеи ООН.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в ООН будет представлен проект о сотрудничестве со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива.

Напомним, 19 июля военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в территориальных водах Ирана британский танкер Stena Impero. Это стало ответом на задержание властями Гибралтара иранского танкера.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Штаты намерены создать коалицию для патрулирования Ормузского пролива. По его словам, это будет необходимо для того, чтобы «сохранить эти морские пути открытыми». Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявлял, что Штаты ведут переговоры с другими странами по этому вопросу.

Ассистент руководителя Пентагона Кэтрин Уилбагер подчеркнула, что целью этой коалиции является «обеспечение безопасности транспортного судоходства», а не военное противостояние Ирану.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что любое «неосторожное» движение в Персидском заливе может привести к конфликту с непредсказуемыми и разрушительными последствиями.