Пушков ответил на призыв Трампа к ЕС увеличить финансирование Украины

Москва, 22 сентября. Сенатор Алексей Пушков ответил на призыв президента США Дональда Трампа к ЕС увеличить поддержку Украины. По мнению Пушкова, Белый дом стремится к сокращению собственных расходов за счет европейцев.

«Трамп призвал ЕС выделять больше денег на Украину, чтобы самому сэкономить. Однако! Страны ЕС уже несут львиную долю потерь от санкций (в общей сложности 80–100 млрд долл.), тогда как США от них почти ничего не потеряли. А теперь ЕС должен и Украину содержать, оплачивая курс США», — отметил сенатор в Twitter.

Ранее The Washington Post выяснило об отношении Трампа к событиям на Украине. Об этом сообщало The Washington Post. Издание утверждает, что хозяин Белого дома не считает целесообразной политику Вашингтона на украинском направлении. Трамп считает, что действия Соединенных Штатов раздражают Россию и не приносят никакой пользы.

«Позиция президента заключается в том, что мы должны признать тот факт, что русские должны быть нашими друзьями, а кого волнуют украинцы?» — цитирует Трампа газета «Известия».

Также сообщалось, что над президентом США нависла угроза импичмента. Глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что якобы Трамп оказывал давление на главу Украины Владимира Зеленского.

«Если президент по сути отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту во время президентской кампании, то это может быть единственным средством», — цитирует Газета.ru.

В свою очередь, Трамп утверждает, что не говорил ничего плохого в адрес Зеленского во время их телефонной беседы.