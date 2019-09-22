Москва, 22 сентября. Министерство иностранных дел России высказало свою позицию о заключении договора о ненападении между СССР и Германией, вошедшего в историю как пакт Молотова — Риббентропа. Публикация ведомства размещена в социальной сети «ВКонтакте».
Отмечается, что Советский Союз никогда не был союзником гитлеровской Германии. Подписание документа носило вынужденный характер и помогло отсрочить начала войны на два года. Это время было использовано для укрепления обороноспособности страны, позволило уберечь сотни тысяч человеческих жизней, передает Газета.ru.
Ранее в МИД России прокомментировали возможность открытия авиасообщения между Россией и Украиной.
«Случай с российским самолетом, который произошел 9 августа, когда авиационная служба Украины дала разрешение на пролет лайнера над своей территорией, не дает оснований полагать, что власти Украины готовы к диалогу по возобновлению авиасообщения с РФ», — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.