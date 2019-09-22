Минобороны РФ сообщило о повреждении боевых машин ВДВ при десантировании

Москва, 22 сентября. Две боевые машины ВДВ без экипажа повреждены при десантировании в Оренбургской области. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации. Уточняется, что инцидент произошел 20 сентября вследствие технических неполадок с парашютными системами.

«20 сентября 2019 года во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин», — отмечается в сообщении российского военного ведомства.

Сообщается также, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отреагировал на заявление о «раздутом военном бюджете».

«Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов, и именно над этим надо работать нашим экономистам», — цитирует RT.

Шойгу также предложил следовать заветам классика, и «спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел».