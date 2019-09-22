Американские конгрессмены угрожают Трампу возможным импичментом из-за Зеленского

Вашингтон, 22 сентября. Американские конгрессмены не исключают возможность импичмента президента США Дональда Трампа, если будут доказаны факты давления главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель комитета палаты представителей конгресса по разведке Адам Шифф.

«Если президент, по сути, отказывает в военной помощи и в то же время пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, очернить его оппонента в президентской кампании, тогда это (импичмент – Прим. ФАН) может быть единственным средством», — сказал Шифф в эфире американского телеканала CNN.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Зеленским потребовал от украинского лидера инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, который являлся членом совета директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. После появления данной информации в СМИ Байден призвал главу Белого дома обнародовать полную расшифровку телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись в июле.

В свою очередь Трамп опроверг информацию СМИ о давлении на Зеленского, обвинив своих оппонентов в распространении фейков. Позднее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Трамп не оказывал давление на Зеленского, а также выразил уверенность, что украинского лидера пытаются втянуть во внутриполитическое противостояние между демократами и республиканцами.

В апреле 2019 года Джо Байден, проработавший два срока вице-президентом США при Бараке Обаме и занимавший кресло сенатора от штата Делавэр более 30 лет, объявил об участии в президентских выборах в 2020 году. При этом в июне Дональд Трамп заявил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок. 73-летний Трамп и 76-летний Байден являются основными претендентами на должность главы государства.