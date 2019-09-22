Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Священник РПЦ осудил образ «альфа-самца» протоиерея Смирнова и его шутку о сквернословии

2 163
0 Оставить комментарий

Священник РПЦ осудил образ «альфа-самца» протоиерея Смирнова и его шутку о сквернословии

Москва, 22 сентября. Протодиакон и общественный деятель Андрей Кураев подверг критике шутку протоиерея Дмитрия Смирнова о сквернословии.

Он также считает неуместными попытки священнослужителя примерить на себя образ альфа-самца. Смирнов заявил, что отучил ребенка ругаться матом, ударив его «по роже». По мнению Кураева, поведение протоиерея не делает ему чести.

«К сожалению, отец Дмитрий десятилетиями строит из себя образ альфа-самца, который вполне может позволить себе жить по домострою. И насилие признает как метод решения проблем», — сказал Кураев.

Ранее глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как отучил ребенка ругаться матом. По его словам, результат не заставил себя ждать.

«Я ему дал по роже, вот он уже пять лет не ругается»,  — цитирует Газета.ru.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров