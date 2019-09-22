Появилось видео падения многотонной опоры ЛЭП в Петербурге



Санкт-Петербург, 22 сентября. Опору воздушной линии электропередачи «уронили» в ходе демонтажных работ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Энергетики протянули новый высоковольтный кабель под землей на улице Мебельной в районе «Лахта-центра», после чего опора воздушной линии электропередачи оказалась незадействованной. Специалисты приняли решение демонтировать незадействованную опору ЛЭП. В распоряжении ФАН появилось видео, на кадрах которого запечатлен момент падения опоры ЛЭП. Демонтаж воздушной линии электропередачи прошел успешно.