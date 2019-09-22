Депутат партии Зеленского призвал украинскую власть задерживать и сажать по правилам

Депутат Рады от партии «Слуга народа» Макс Бужанский призвал украинские власти занять бескомпромиссную позицию в отношении нарушителей закона и сажать их по правилам. Своим видением проблемы он поделился в социальной сети Facebook.

«Власть должна понять, что оппоненты чувствуют слабость, как акулы кровь», — отметил парламентарий.

Пост навеян событиями на станции Сосновка во Львовской области, где группа радикалов блокировала движение поездов, перевозивших российский уголь.

Псевдопатриоты действовали по схеме, отработанной в ходе экономической блокады Донбасса. И лица знакомые. Например, великий «герой АТО» Семен Семенченко. Правда, в последние годы Семенченко уже ни с кем не воюет, а только отращивает пузико в Раде и держит патриотические речи. Иногда этот «воин света» вписывается в массовые акции сомнительной законности.

Надо отдать должное Семенченко и его команде — ребята солидно подходят к делу. Если кучку преступников назвать «Штабом блокады торговли с оккупантами», то и всякий закон ей уже не писан. А если завернуться в украинский флаг и созвать «вече» — тут у всякого «патриота» отпадают сомнения, на чьей стороне правда. И не важно, сколько украинских предприятий закрылось в результате блокады, сколько экономического потенциала растеряла страна, сколько денег не досчитался каждый гражданин.

Организаторы блокады в Сосновке чувствуют себя также уверенно, как их предшественники в Донбассе. Одно из последних заявлений организаторов гласит:

«Вече в городе Сосновка. Блокада торговли российским углем. Народное Вече требует увольнения начальника Львовской областной полиции. Проведение расследования незаконных действий сотрудников спецподразделений МВД Корд и Тор. Обращение поддержали Червноградский городской совет и Сокальский районный Совет», — отмечается на странице «штаба» в Facebook.

Реакция украинской власти, мягко говоря, робкая. Несколько десятков самых рьяных «активистов» задержали, составив в их отношении протоколы об административном правонарушении. Хотя в их действиях совершенно очевидно прослеживаются составы преступлений. Блокирование транспортных коммуникаций само по себе является уголовно наказуемым деянием. Увы, радикалы вновь чувствуют свою безнаказанность. Безусловно, для киевских властей эта тенденция чревата далеко идущими последствиями.

«И если ты сказал А, но не сказал Б, властью придется быть очень недолго», — резюмирует депутат Бужанский.

Подобный опыт на Украине уже имеется. Именно безнаказанность «активистов Майдана» привела страну к перевороту, гражданскому конфликту и последующим катаклизмам. А ведь все начиналось «безобидно»: националисты объявили войну памятникам Ленину. При этом интеллектуальный потенциал протестующих был столь высок, что даже каменный вождь мирового пролетариата выходил победителем из многих схваток. Владимир Ильич оставался цел — невредим на своем постаменте, а его неприятели покидали поле боя с серьезными увечьями.

В этой ситуации власти стали на путь попустительства. Никто из правонарушителей не понес положенное законом. Суды «устанавливали», что стоимость уничтоженного (или поврежденного) имущества) равна нулю гривен. Счастливые «активисты» возвращались к своим делам с новообретенным оптимизмом. Только теперь их жертвами становились уже люди, а не памятники.

Радикалы открыто вступали в противостояние с правоохранителями, забрасывали их «коктейлями Молотова». А на самой кровавой стадии в ход пошло и огнестрельное оружие. От рук протестующих погибли многие правоохранители. И украинские власти не нашли ничего лучшего, как амнистировать всех участников «мирного протеста». К примеру, «активист» Бубенчик подробно рассказал на камеру о том, как выстрелом в затылок лишил жизни сотрудника «Беркута». А кого стесняться?

За более чем пять лет, прошедших после «революции достоинства», власти Украины так и не сумели восстановить авторитет правоохранительной системы. Сложно вспомнить хотя бы один прецедент, когда «герой АТО» или «активист Майдана» понес бы наказание за совершенное преступление. Даже в тех случаях, когда речь идет о самом тяжком преступлении .

Убийцы журналиста Олеся Бузины остаются на свободе, не прячут своих лиц и смело участвуют в различных «ивентах».

Бывший лидер одесского «Правого сектора»1 (запрещенная в России организация) Сергей Стерненко, зарезавший человека, свободен как вольный ветер. Таких примеров можно привести множество. Вот и организаторы блокады во Львовской области замечательно себя чувствуют.

«Читаю посты некоторых представителей новой власти. Намекают на то, что в результате попытки разгона Блокады теперь разгоняется ненависть к Зеленскому. Правильно. Потому что Блокада идет уже 21 день и ее поддержали 4 областных Рады. Пока четыре. Потому что за это время ни один представитель власти не приехал сюда. Потому что надо быть редким (ругательное слово – прим. ФАН), чтобы пытаться разгонять ветеранов на Западной Украине блокирующих уголь из России», — отмечается на странице «Штаба» в Facebook.

Владимир Зеленский и его команда пока одинаково безропотно терпят оскорбительные слова радикалов в свой адрес, а главное — их незаконные дела. Свежие примеры из истории Украины говорят не в пользу этой тактики.

1 Организация запрещена на территории РФ.