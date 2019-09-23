Путин назвал условие для прорыва в борьбе с онкозаболеваниями

Москва, 23 сентября. Борьба с онкологическими заболеваниями является ключевым направлением в развитии здравоохранения России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Приветственную телеграмму президента участникам и гостям Второго международного форума онкологии и радиологии опубликовала пресс-служба Кремля. Путин подчеркнул, что встречи врачей из разных стран имеют огромное значение для решения не только профессиональных задач, но и для достижения целей в социальной, гуманитарной и экономической сферах.