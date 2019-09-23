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Путин назвал условие для прорыва в борьбе с онкозаболеваниями

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Путин назвал условие для прорыва в борьбе с онкозаболеваниямиМосква, 23 сентября. Борьба с онкологическими заболеваниями является ключевым направлением в развитии здравоохранения России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Приветственную телеграмму президента участникам и гостям Второго международного форума онкологии и радиологии опубликовала пресс-служба Кремля. Путин подчеркнул, что встречи врачей из разных стран имеют огромное значение для решения не только профессиональных задач, но и для достижения целей в социальной, гуманитарной и экономической сферах.

По мнению президента, прорыв в борьбе с онкозаболеваниями станет возможен при условии международной кооперации, обмена клиническими практиками, при использовании ядерных и цифровых технологий, а также передовых открытий в области биологии, химии и генетики.

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