Киркоров признался, что работал стриптизером

Москва, 22 сентября. Король российской поп-эстрады Филипп Киркоров признался, что зарабатывал деньги в молодости стриптизом.

Певец рассказал, что стриптиз — это начало «бесшабашной молодости в Польше». Об этом он заявил в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

«Дело было давно, начало 80-х годов. Что только не приходилось мне делать для того, чтобы заработать пару копеек. Но тем приятнее потом с высоты прожитых лет вспоминать свое веселое детство», — поделился Киркоров.

На вопрос о том, посещает ли поп-король стриптиз-клубы сейчас, он ответил положительно.

«А я из него и не выхожу», — заявил король российской поп-эстрады.

Коллеги Филиппа Киркорова предположили, что сенсационное заявление исполнитель сделал на всякий случай, для подстраховки, а то вдруг всплывут доказательства его темного прошлого. А поводом для таких переживаний стало недавно всплывшее в Сети видео с народной артисткой Ириной Аллегровой в одном нижнем белье.

Ранее сообщалось, что Киркоров устроил скандал в Сочи на репетиции «Новой волны». Кадры конфликта попали в Сеть. Артиста не устраивала работа персонала, который был занят на конкурсе. Своим мнением он поделился со сцены в нецензурной форме. Популярный исполнитель, который в последние годы шокирует публику своим экстравагантным поведением, пообещал, что шоу не начнется, пока он не отрепетирует свой номер в течение часа.