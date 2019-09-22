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Фотография сына Фриске с маленьким щенком растрогала пользователей Сети

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Фотография сына Фриске с маленьким щенком растрогала пользователей СетиМосква, 22 сентября. Новая фотография сына покойной певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева появилась в Сети.

После трагической кончины Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев взял на себя заботу об их сыне Платоне. При этом Шепелев практически не показывал своего сына широкой публике. Однако 22 сентября на странице Платона в Instagram была опубликована фотография, на которой мальчик запечатлен в обнимку с маленьким щенком. Снимок ребенка с маленьким щенком вызвал умиление и радость у пользователей социальной сети.

«Платон, наверное так же сильно будет любить собак, как его мама Жанна», — отмечает zhelonkinairina75.

Фотография сына Фриске с маленьким щенком растрогала пользователей Сети

«Мамин красавчик!» — пишет galia2611.

Фотография сына Фриске с маленьким щенком растрогала пользователей Сети

«Золотой малыш много, много, много счастья и всего, всего самого замечательного», — пожелала mlss_ira.

Фотография сына Фриске с маленьким щенком растрогала пользователей Сети

«Мамин сын. Реснички Жанны», — отмечает nata777m555.

Фотография сына Фриске с маленьким щенком растрогала пользователей Сети

«Золотой малыш», — пишет gulnara.serikbaevna2018.

Фотография сына Фриске с маленьким щенком растрогала пользователей Сети

«Какие милые», — отмечает vasabi_3018.

Фотография сына Фриске с маленьким щенком растрогала пользователей Сети

Напомним, в январе 2014 года у Жанны Фриске диагностировали неоперабельную опухоль мозга. На протяжении двух лет Фриске боролась с тяжелой болезнью, однако 15 июня 2015 года певица скончалась из-за остановки сердца. После смерти Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев поссорился с родителями певицы, которые обвинили его в меркантильности.

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