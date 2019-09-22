Фотография сына Фриске с маленьким щенком растрогала пользователей Сети

Москва, 22 сентября. Новая фотография сына покойной певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева появилась в Сети.

После трагической кончины Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев взял на себя заботу об их сыне Платоне. При этом Шепелев практически не показывал своего сына широкой публике. Однако 22 сентября на странице Платона в Instagram была опубликована фотография, на которой мальчик запечатлен в обнимку с маленьким щенком. Снимок ребенка с маленьким щенком вызвал умиление и радость у пользователей социальной сети.

«Платон, наверное так же сильно будет любить собак, как его мама Жанна», — отмечает zhelonkinairina75.

«Мамин красавчик!» — пишет galia2611.

«Золотой малыш много, много, много счастья и всего, всего самого замечательного», — пожелала mlss_ira.

«Мамин сын. Реснички Жанны», — отмечает nata777m555.

«Золотой малыш», — пишет gulnara.serikbaevna2018.

«Какие милые», — отмечает vasabi_3018.

Напомним, в январе 2014 года у Жанны Фриске диагностировали неоперабельную опухоль мозга. На протяжении двух лет Фриске боролась с тяжелой болезнью, однако 15 июня 2015 года певица скончалась из-за остановки сердца. После смерти Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев поссорился с родителями певицы, которые обвинили его в меркантильности.